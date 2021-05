James Cameron ricorda i primi due film che lo hanno fatto ridere e spaventare al cinema (Di lunedì 17 maggio 2021) Empire ha riportato il saggio in cui James Cameron ricorda le scene memorabili dei due film che lo hanno fatto ridere e spaventare per la prima volta al cinema. James Cameron ha ricordato le scene memorabili dei due film che per la prima volta lo hanno fatto ridere e spaventare al cinema, ovvero Gli occhi della notte e Butch Cassidy. In occasione della riapertura di tutti i cinema nel Regno Unito, Empire ha presentato una serie di saggi tratti dal numero Greatest cinema Moments Ever, in cui alcune tra le maggiori personalità di Hollywood parlano delle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) Empire ha riportato il saggio in cuile scene memorabili dei dueche loper la prima volta alhato le scene memorabili dei dueche per la prima volta loal, ovvero Gli occhi della notte e Butch Cassidy. In occasione della riapertura di tutti inel Regno Unito, Empire ha presentato una serie di saggi tratti dal numero GreatestMoments Ever, in cui alcune tra le maggiori personalità di Hollywood parlano delle ...

Advertising

softestcler : @ric_________ nel cinema hollywoodiano qualche regista c’è ovviamente. ad esempio kathryn bigelow, che comunque ave… - Le_Nfl : Trovato dai Broncos in Cameron Fleming il sostituto di Ja'Wuan James: soprattutto per affidabilità fisica (finora p… - uozzart : Titanic è il colossal del 1997 scritto e diretto da James Cameron, interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet… - GianlucaOdinson : Perché Sigourney Weaver tornerà in Avatar 2? Discutiamo del film di James Cameron -