Jacques-Villeneuve: Verstappen potrebbe riservare sorprese (Di martedì 18 maggio 2021) L’ex pilota Jacques-Villeneuve è convinto che la star della Red Bull Racing Max Verstappen abbia una reale possibilità nella lotta per il titolo contro Lewis Hamilton. L’olandese ha un netto vantaggio sottolinea il campione del mondo 1997. La Mercedes ha un dominio straordinario della F1 ma sta commettendo qualche errore di concentrazione. Per questi motivi la Red Bull potrebbe approfittarne, ma dovrà sempre rimanere lucida. F1: il calendario potrà essere soggetto a nuovi cambiamenti F1: la Mercedes domina ma la Red Bull insegue Le stelle della Formula 1 hanno già disputato quattro showdown quest’anno, e alla fine c’è stato solo un altro pilota, il campione in carica Lewis Hamilton che è stato il vincitore: Max Verstappen si è assicurato il primo posto a Imola e ha fatto il resto delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) L’ex pilotaè convinto che la star della Red Bull Racing Maxabbia una reale possibilità nella lotta per il titolo contro Lewis Hamilton. L’olandese ha un netto vantaggio sottolinea il campione del mondo 1997. La Mercedes ha un dominio straordinario della F1 ma sta commettendo qualche errore di concentrazione. Per questi motivi la Red Bullapprofittarne, ma dovrà sempre rimanere lucida. F1: il calendario potrà essere soggetto a nuovi cambiamenti F1: la Mercedes domina ma la Red Bull insegue Le stelle della Formula 1 hanno già disputato quattro showdown quest’anno, e alla fine c’è stato solo un altro pilota, il campione in carica Lewis Hamilton che è stato il vincitore: Maxsi è assicurato il primo posto a Imola e ha fatto il resto delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Jacques Villeneuve F1 - Tutte le volte che Monaco ha salvato la classifica costruttori Sarebbero stati i primi punti storici per l'italiano e la scuderia piemontese Forti , ma una collisione alla 'Haute Mirabeau' con la Williams di Jacques Villeneuve mandò tutto in fumo. Urlo strozzato ...

F1 - L'arte di saper provocare - FormulaPassion.it In questo modo l'ala della vettura raggiugeva una apertura di ben 190 cm! Villeneuve arrivò terzo ... Questo gesto è stato reso immortale dal pittore francese Jacques Luois David, il cui capolavoro può ...

F1, Monaco Grand Prix: a Monte Carlo tutto può succedere Il prossimo 23 maggio, andrà in scena il LXXVIII Grand Prix Automobile de Monaco. Dopo il forfait del 2020 causa COVID-19, il Principato tornerà ad ospitare, per la sessantasettesima volta, un GP irid ...

