IWONDERFULL | esplora tre personaggi della musica e del cinema

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 20 maggioil meraviglioso mondo del genio esregolatezza attraverso le vite di treiconici del mondoe del. ORSON WELLES, MARIANNE FAITHFULL E IL MISTERIOSO FRANK INTERPRETATO DA MICHAEL FASSBENDER. Cosa accomuna questi tre? Il talento non è un oggetto facile da gestire. Spesso se ne resta prigionieri, schiavi, una morsa da cui è difficile divincolarsi. Per sentirsi più liberi, gli uomini e le donne di genio tendono a essere autodistruttivi, in forme diverse paragonabili a gesti artistici.Questa settimanaracconta tre storie in cui genio e sregolatezza camminano insieme.: Lo sguardo di Orson Welles Orson Welles ...