Italiani trattati più da sudditi che da cittadini: se solo si avesse una corretta tutela degli interessi pubblici (Di lunedì 17 maggio 2021) Verrebbe quasi da dire: “il giudice contabile questo sconosciuto!”. Eppure, ha una funzione non meno importante di quella svolta dai suoi colleghi della magistratura ordinaria (civile e penale) e amministrativa (Tar e Consiglio di Stato). È forse la sua visibilità dovuta alla collocazione nell'ordinamento giuridico a giocare un ruolo che non le rende quel giusto riconoscimento che merita. Ma forse è che, come collettività, siamo meno propensi a ritenere che qualche organo, in via istituzionale, possa esistere proprio per tutelare i nostri interessi comuni. Qualcuno, forse, lo sconosce proprio. Se, infatti, siamo ben edotti e pronti ad agire contro la condomina del piano di sopra che, annaffiando i suoi gerani ci macchia le lenzuola candide di bucato o ad adire le vie penali, a seguito di un pugno che ci ha compromesso il setto nasale, o ancora ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Verrebbe quasi da dire: “il giudice contabile questo sconosciuto!”. Eppure, ha una funzione non meno importante di quella svolta dai suoi colleghi della magistratura ordinaria (civile e penale) e amministrativa (Tar e Consiglio di Stato). È forse la sua visibilità dovuta alla collocazione nell'ordinamento giuridico a giocare un ruolo che non le rende quel giusto riconoscimento che merita. Ma forse è che, come collettività, siamo meno propensi a ritenere che qualche organo, in via istituzionale, possa esistere proprio perre i nostricomuni. Qualcuno, forse, lo sconosce proprio. Se, infatti, siamo ben edotti e pronti ad agire contro la condomina del piano di sopra che, annaffiando i suoi gerani ci macchia le lenzuola candide di bucato o ad adire le vie penali, a seguito di un pugno che ci ha compromesso il setto nasale, o ancora ad ...

Minacce con svastica contro i sinti di Bolzaneto: "Ce l'hanno tutti con noi" Larea oggi ospita duecento persone, quasi tutte divise in famiglie, italiani originari del Piemonte ... come adesso che noi non vogliamo gli immigrati, noi siamo trattati come immigrati di una volta.

Coprifuoco, immunologa Viola: 'Sono contraria, spingiamo gli italiani a stare di più all'aperto' ' Sono contraria al coprifuoco alle 22, questo, è il momento di spingere gli italiani a stare di ... Potrebbero essere trattati altri argomenti, verificando le misure del mese scorso. Si affronterà, ...

"Trattati come appestati dall'Irlanda": lo sfogo degli italiani costretti alla quarantena in hotel EuropaToday Istat conferma inflazione aprile a +1,1% annuo, pesa rincaro energia ROMA (Reuters) - L'inflazione italiana è salita ad aprile dello 0,4% su mese e dell'1,1% su anno, secondo i dati definitivi forniti stamani da Istat, che confermano la lettura preliminare.

