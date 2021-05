Italia Under 21, i convocati di Nicolato per lo stage pre Europeo. Sei volti nuovi (Di lunedì 17 maggio 2021) Ventuno Azzurrini sono stati convocati dal tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato per uno stage di preparazione pre Europeo in programma presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia da mercoledì 19 a sabato 22 maggio. Nel gruppo ci sono sei volti nuovi: i difensori della Cremonese Emanuele Valeri e Nardir Zortea, il centrocampista del Vicenza Jacopo Da Riva e quello del Chievo Verona Mattia Viviani, l’attaccante della Cremonese Gianluca Gaetano e quello dell’Empoli Marco Olivieri, tutti alla prima chiamata. Questo stage precede di qualche giorno l’inizio dell’avventura europea. Lunedì 24, infatti, Nicolato ufficializzerà la lista dei 23 Azzurrini che si prepareranno per affrontare il quarto di finale in programma a Lubiana ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Ventuno Azzurrini sono statidal tecnico dell’21 Paoloper unodi preparazione prein programma presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia da mercoledì 19 a sabato 22 maggio. Nel gruppo ci sono sei: i difensori della Cremonese Emanuele Valeri e Nardir Zortea, il centrocampista del Vicenza Jacopo Da Riva e quello del Chievo Verona Mattia Viviani, l’attaccante della Cremonese Gianluca Gaetano e quello dell’Empoli Marco Olivieri, tutti alla prima chiamata. Questoprecede di qualche giorno l’inizio dell’avventura europea. Lunedì 24, infatti,ufficializzerà la lista dei 23 Azzurrini che si prepareranno per affrontare il quarto di finale in programma a Lubiana ...

