Italia San Marino con il pubblico | riapre la Sardegna Arena

La Sardegna Arena sarà il palcoscenico per l'amichevole tra Italia e San Marino in programma il prossimo 28 maggio: spazio a una parte di pubblico L'Italia riaprirà gradualmente le sponde degli stadi al pubblico e, dopo la vera prova di mercoledì nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, toccherà alla Sardegna Arena fare da palcoscenico all'amichevole tra Italia e San Marino fissata per il prossimo 28 maggio. La sfida tra le due compagini sarà in preparazione per l'Europeo che si svolgerà a partire dall'11 giugno. Nello stadio di Cagliari, dunque, sarà presente una parte di pubblico.

