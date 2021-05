Italia | rinnovo Mancini | annuncio UFFICIALE | Le parole in conferenza stampa

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, il momento di #Dybala tra finale e Coppa America. E il futuro... - CMercatoNews : ?? #Italia, UFFICIALE: #Mancini rinnova il contratto. Le sue parole in conferenza stampa - tuttoatalanta : UFFICIALE: Italia, arriva il rinnovo di Mancini. Sarà commissario tecnico fino al 2026 - BombeDiVlad : ???? #Italia, UFFICIALE il rinnovo di #Mancini fino al 2026 ?? #Gravina: 'Sono molto contento, il rinnovo era un obiet… - wakusei_PETRUS : RT @tvdellosport: ?? ULTIM’ORA Roberto #Mancini sarà il Ct della Nazionale italiana fino al 2026. Il rinnovo è stato ufficializzato nel pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia rinnovo

Sport Mediaset

La notizia del, anticipata dall'Ansa, è stata confermata dopo il Consiglio Federale alla presenza del presidente della Figc, in procinto di aprire la conferenza stampa, e del tecnico azzurro.E' tutto fatto per ildi Mancini con l'fino al 2026Mancini CT dell'fino al 2026. Lo ha annunciato ufficialmente in conferenza stampa il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. 'A breve avremo ...Ora è UFFICIALE: Roberto Mancini ha rinnovato fino al 2026 con l'Italia. Una firma annunciata da Gravina, e commentata dallo stesso ct ...Il tecnico jesino potrebbe guidare gli Azzurri in due Mondiali e in due Europei. L'annuncio del presidente federale Gabriele Gravina: Abbiamo firmato il contratto.