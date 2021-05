Italia: i 33 convocati di Mancini per l’amichevole con San Marino (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 24 maggio l’Italia si raduna al Forte Village per iniziare la preparazione in vista del Campionato Europeo. Il 28 maggio alla Sardegna Arena di Cagliari il test con la nazionale sammarinese Il sito ufficiale della Figc -figc.it- riporta: A due settimane dall’esordio con la Turchia, l’Italia fa le prove generali per il Campionato Europeo affrontando venerdì 28 maggio (ore 20.45) San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari. Sono 33 i calciatori convocati da Roberto Mancini per quello che sarà l’ultimo test dell’Italia prima delle convocazioni ufficiali per l’Europeo. Entro la mezzanotte di martedì 1° giugno il Ct dovrà ufficializzare la lista dei 26 Azzurri che prenderanno parte al torneo continentale. Prima chiamata con l’Italia -Nazionale maggiore- per Giacomo ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 24 maggio l’si raduna al Forte Village per iniziare la preparazione in vista del Campionato Europeo. Il 28 maggio alla Sardegna Arena di Cagliari il test con la nazionale sammarinese Il sito ufficiale della Figc -figc.it- riporta: A due settimane dall’esordio con la Turchia, l’fa le prove generali per il Campionato Europeo affrontando venerdì 28 maggio (ore 20.45) Sanalla Sardegna Arena di Cagliari. Sono 33 i calciatorida Robertoper quello che sarà l’ultimo test dell’prima delle convocazioni ufficiali per l’Europeo. Entro la mezzanotte di martedì 1° giugno il Ct dovrà ufficializzare la lista dei 26 Azzurri che prenderanno parte al torneo continentale. Prima chiamata con l’-Nazionale maggiore- per Giacomo ...

