Italia - Cina, Draghi, telefonata col premier cinese Li Keqiang (Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con il primo ministro della Repubblica Popolare cinese, Li Keqiang. Lo riferisce una nota. Al centro dei ...

Ste_Fav : @aleitenes In una parola: apartheid! Già accade in Israele, USA, Germania, UK, quindi anche in Italia! Ci sarà anch… - angelopelloni : @Palazzo_Chigi Forza Premier! Certamente l'Italia, desiderata da tutti, deve aspirare a recuperare totalmente la pr… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Tregua Usa-Ue su acciaio e alluminio. Cina avvisata… Nuova intesa dopo il patto su Airbus-Boeing. Pechino nel mirino. E… - formichenews : Tregua Usa-Ue su acciaio e alluminio. Cina avvisata… Nuova intesa dopo il patto su Airbus-Boeing. Pechino nel miri… - Radio1Rai : ?? Italia-#Cina. #Draghi sente il premier Li Keqiang: rendere più equi rapporti economico-commerciali bilaterali. Di… -