Israele | pioggia razzi nel sud di Israele | 8 feriti Nella notte colpito un tunnel di Hamas vicino a un asilo e a una moschea

Advertising

repubblica : Pioggia di razzi su Tel Aviv, Israele reagisce con nuovi raid aerei: due edifici distrutti in centro a Gaza City. N… - RaiNews : #MedioOriente, il conflitto si fa più aspro e fa registrare un alto numero di morti, elevate quantità di razzi e un… - fanpage : ULTIM'ORA Colpito e distrutto un palazzo che ospitava gli uffici dell'agenzia Usa Associated Press e di Al Jazeera. - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #MedioOriente, il conflitto si fa più aspro e fa registrare un alto numero di morti, elevate quantità di razzi e una pioggia d… - FinarMariasole : RT @Radio1Rai: Alla pioggia di razzi lanciati da Hamas, Israele risponde con i raid aerei: solo nella Striscia di Gaza il bilancio è di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele pioggia

Rai News

Mentre continua ladi razzi e bombe tra Tel Aviv e Hamas. L'amministrazione di Joe Biden ha approvato la vendita di 735 milioni di dollari in armi a guida di precisione a. E' quanto riporta oggi il ......parte il lancio di missili sue dall'altra i bombardamenti sulla striscia di Gaza da parte dell'aviazione israeliana. Colpe e recriminazioni esistono dall'una e dall'altra parte. La...Le forze dello stato ebraico comunicano di aver colpito in sette giorni mille obiettivi di Hamas. Danneggiata anche la rete elettrica di Gaza. E non si ferma la pioggia di razzi verso Tel Aviv. Il pre ...La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 181 (di cui 52 bambini) e i feriti a circa 1.100. Finora in Israele i feriti sono 140 e 10 i morti in total ...