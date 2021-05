Israele-Gaza | proseguono gli scontri senza sosta

Advertising

ShooterHatesYou : Nella striscia di Gaza i morti sono 192 di cui 58 bambini. Un morto ogni quattro è un bambino. #Israele #Palestina #Gaza - petergomezblog : Israele bombarda a Gaza il grattacielo sede di al-Jazeera e Associated Press. I giornalisti: “Lavoriamo dall’ospeda… - rubio_chef : Israele ha bombardato la sede di @AlJazeera_World e @AP #Gaza. Se Israele bombarda i giornalisti e dice che bombard… - Ant5410 : RT @SlipperLea: A Gaza 192 morti palestinesi, di cui 52 bambini In Israele 10 vittime Questa orrenda contabilità dice molto #Palestina - Sergei_Ardzinba : Ancora razzi e bombardamenti fra Israele e Gaza -

...di attacchi nella Striscia dinella notte. Lo hanno riferito all'agenzia France Press testimoni nell'enclave palestinese, da dove gruppi armati hanno continuato a lanciare razzi contro. ...Wang ha criticato gli Usa che in questi giorni di attacchi reciproci, stanno 'ostruendo' le decisioni del Consiglio per condannare le violenze e i raid di, insieme ai razzi sparati da. ...Il ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Hermann, ha accusato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, di ...In una sola giornata oltre 40 morti nei raid aerei sferrati dai caccia nella Striscia. In una settimana lanciati oltre 3mila razzi da Hamas in territorio israeliano. Il bilancio aggiornato è di ...