Israele - Gaza | ottavo giorno di guerra Erdogan attacca Biden | ' Mani sporche di sangue per aiuti militari a Netanyahu'

ShooterHatesYou : Nella striscia di Gaza i morti sono 192 di cui 58 bambini. Un morto ogni quattro è un bambino. #Israele #Palestina #Gaza - MSF_ITALIA : SCENE DI ORRORE ASSOLUTO nella Striscia di #Gaza Sale il numero delle vittime civili e dei feriti, mentre personale… - fattoquotidiano : L'ANALISI Anche in passato Israele ha condotto operazioni militari su infrastrutture civili o umanitarie, sia a Ga… - hislibirruh : @Reuters C'è un genocidio a Gaza in Palestina, Israele è ancora oggi sta uccidendo i bambini, le donne, il popolo p… - giacobbelena : RT @fam_cristiana: Ottavo giorno di guerra fra #Hamas e #Israele. Quella di ieri, secondo le autorità palestinesi, è stata la giornata più… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Gaza

L'aviazione israeliana ha intensificato gli attacchi sulla Striscia colpendo obiettivi militari di Hamas e distruggendo chilometri di tunnel. Abbattuto un altro palazzo di sei piani a. L'Anp: 220 i ...Una donna di Ashdod, nel sud di, lascia la sua casa distrutta da un razzo sparato da- Afpreagisce certamente ai razzi di Hamas, lanciati alla cieca contro le proprie città. Ma ...Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, sottolineando come Ashkenazi abbia assicurato a Blinken che "Israele continuerà ad agire contro l'organizzazione terroristica di Hamas fino a quando ...La guerra in corso tra israeliani e palestinesi mette in luce come la popolazione finisca ormai per pagare il prezzo più alto ...