Israele - Gaza | 8° giorno di guerra Erdogan attacca Biden | ' Mani sporche di sangue per aiuti militari a Netanyahu'

Advertising

ShooterHatesYou : Nella striscia di Gaza i morti sono 192 di cui 58 bambini. Un morto ogni quattro è un bambino. #Israele #Palestina #Gaza - MSF_ITALIA : SCENE DI ORRORE ASSOLUTO nella Striscia di #Gaza Sale il numero delle vittime civili e dei feriti, mentre personale… - rubio_chef : Israele ha bombardato la sede di @AlJazeera_World e @AP #Gaza. Se Israele bombarda i giornalisti e dice che bombard… - Capobianco2005C : RT @PagineEsteri: L'#UNRWA ha fatto sapere che #Israele si rifiuta di permettere la creazione di un corridoio umanitario che possa portare… - EpochItalia : L#’esercito #israeliano ha annunciato la distruzione di quasi 15 chilometri della cosiddetta infrastruttura dei ‘… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Gaza

L'aviazione israeliana ha intensificato gli attacchi sulla Striscia colpendo obiettivi militari di Hamas e distruggendo chilometri di tunnel. Abbattuto un altro palazzo di sei piani a. L'Anp: 220 i ...20.23,Erdogan: "Sangue" su mani di Biden Il presidente americano Biden ha le "mani sporche di sangue" per il suo sostegno acontro i palestinesi. Così il presidente turco Erdogan in un discorso ...17/05/2021 20:23: Gaza,Erdogan: "Sangue" su mani di Biden: 20.23 Gaza,Erdogan: "Sangue" su mani di Biden Il presidente americano Biden ha le "mani sporche di sangue" per il suo so ...LEDI SRL / Viale Francesco De Blasio snc 70132 Bari / Partita iva - codice fiscale: 08410170727 / Numero REA BA - 624759 / Capitale sociale: 1.000.000,00 versato 257.500,00 / ledi ...