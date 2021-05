Israele: domani sciopero generale arabi Paese (Di lunedì 17 maggio 2021) La leadership politica araba di Israele ha proclamato per domani uno sciopero generale. La motivazione - è stato spiegato - è la solidarietà con la Moschea al Aqsa a Gerusalemme e gli abitanti del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) La leadership politica araba diha proclamato peruno. La motivazione - è stato spiegato - è la solidarietà con la Moschea al Aqsa a Gerusalemme e gli abitanti del ...

GAZA. Cento bombardamenti in una notte, Netanyahu: 'Non abbiamo finito' Intanto dentro Israele prosegue la protesta dei palestinesi cittadini israeliani. Ieri l'High ... membri della Knesset, movimenti della società civile - ha annunciato per domani uno sciopero generale ...

Il conflitto israelo-palestinese: un pungolo geopolitico Il dramma israelo-palestinese è solo un aspetto di un problema “politico” mai risolto e che spesso i burattinai della geopolitica hanno ...

