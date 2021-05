Israele, colpito un tunnel di Hamas vicino a un asilo e a una moschea (Di lunedì 17 maggio 2021) La direttrice dell’«Associated Press» chiede un'indagine indipendente sull'attacco che ha raso al suolo la torre al Jala con gli uffici delle principali testate giornalistiche internazionali Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 17 maggio 2021) La direttrice dell’«Associated Press» chiede un'indagine indipendente sull'attacco che ha raso al suolo la torre al Jala con gli uffici delle principali testate giornalistiche internazionali

