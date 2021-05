Isola, Valentina Persia sviene dopo scontro con Andrea Cerioli: è caos (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutti contro tutti a Playa Reunion. La comica ha avuto un malore ed è stata immediatamente soccorsa dai medici sulla spiaggia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutti contro tutti a Playa Reunion. La comica ha avuto un malore ed è stata immediatamente soccorsa dai medici sulla spiaggia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Giusy51858046 : @Annamar58587665 andrea ha detto ke per una settimana valentina si lamentava di matteo e che l avrebbe votato..dopo… - bitchessss111 : RT @vers4ce_: VALENTINA CHE SVIENE E FARIBA CHE ALZA LE MANI CERCANDO DI INVOCARE L’UNIVERSO ?????? #isola #prelemi - ilovebands15 : Sto rivalutando Valentina. Ricomincia a piacermi #isola - allegrimarco9 : Valentina:”sono una persona che non ha maschere” ?????? #isola - Robcommentary : E il premio come miglior pianto senza lacrime, anche oggi, va a Valentina Persia #isola -