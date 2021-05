Isola, Valentina Persia piange e si dispera: Mediaset costretta a intervenire (Di lunedì 17 maggio 2021) Sale sempre di più la tensione all’Isola dei Famosi 2021: stavolta è toccato a Valentina Persia perdere la calma. Un’edizione decisamente stressante per i “naufraghi”, quella di quest’anno. La fame,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 maggio 2021) Sale sempre di più la tensione all’dei Famosi 2021: stavolta è toccato aperdere la calma. Un’edizione decisamente stressante per i “naufraghi”, quella di quest’anno. La fame,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Raffaele_Sp : Valentina sono due settimane che prova a far fuori ciufoli, quindi attaccatevi ad altro, anzi... continuate a telev… - Meryt_secretary : RT @idiripitinti: Non fariba che invoca l’universo per aiutare Valentina, tutto cosi surreale #isola - zazoomblog : Isola dei Famosi malore per Valentina Persia. La naufraga soccorsa dai medici - #Isola #Famosi #malore #Valentina - piccolaprelemi : RT @vers4ce_: VALENTINA CHE SVIENE E FARIBA CHE ALZA LE MANI CERCANDO DI INVOCARE L’UNIVERSO ?????? #isola #prelemi - TeamElia3 : RT @Giusy51858046: @ully37834952 Ma perché date sempre la colpa ad andrea qualsiasi cosa succeda?andrea é ignazio l hanno sempre detto ke n… -