Isola dei Famosi, nuovo addio: chi ha deciso di abbandonare (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, ma Ilary Blasi deve far fronte a due nuovi addii: chi ha abbandonato il programma. Ilary Blasi in conduzione dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi (via screenshot)Il programma, condotto da Ilary Blasi, non sta riuscendo a brillare come la Mediaset si poteva aspettare. Diversi, infatti, sono stati i ritiri dovuti ad infortuni non calcolabili. Paul Gascoigne ed Elisa Isoardi, ad esempio, hanno dovuto fare rientro in Italia per sottoporsi a visite e cure mediche. L’uno per il problema alla spalla accusato dopo una prova sull’Isola, l’altra a seguito del problema all’occhio causato dal fuoco. Ma non sono i soli: Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi, infatti, hanno lasciato il programma anticipatamente per problemi fisici. Insomma, una realtà, ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’dei, ma Ilary Blasi deve far fronte a due nuovi addii: chi ha abbandonato il programma. Ilary Blasi in conduzione dell’ultima puntata dell’dei(via screenshot)Il programma, condotto da Ilary Blasi, non sta riuscendo a brillare come la Mediaset si poteva aspettare. Diversi, infatti, sono stati i ritiri dovuti ad infortuni non calcolabili. Paul Gascoigne ed Elisa Isoardi, ad esempio, hanno dovuto fare rientro in Italia per sottoporsi a visite e cure mediche. L’uno per il problema alla spalla accusato dopo una prova sull’, l’altra a seguito del problema all’occhio causato dal fuoco. Ma non sono i soli: Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi, infatti, hanno lasciato il programma anticipatamente per problemi fisici. Insomma, una realtà, ...

