Isola Dei Famosi | Malore per Una Naufraga!

(Di lunedì 17 maggio 2021) È caos all’dei! Ormai tutti sono contro tutti e in un momento di scontro, una naufraga si sente male e sviene davanti agli altri concorrenti! Ecco tutti i dettagli! Sono giornate di fuoco quelle che i naufraghi rimasti stanno vivendo sulle spiagge dell’Honduras. Venute meno le divisioni tra il gruppo degli arrivisti e dei primitivi, ormai tutti sono contro tutti. Ognuno ha iniziato a giocare solo per sé stesso. In un momento di scontro con un naufrago, una tra le concorrenti più forti ed amate dal pubblico si è sentita male. Stiamo parlando della comica Valentina Persia che è svenuta a seguito di uno scontro avvenuto con Andrea Cerioli. Ildella Persia è stato trasmesso durante l’ultimo daytime pomeridiano che anticipa la puntata. Siamo sicuri che non mancherà l’intervento della conduttrice Ilary Blasi su questa ...

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono scagliate contro l'Famosi . L'italo - persiana e la sorella di Belen hanno attaccato il Reality Show che va in onda su Canale 5 dopo la puntata di venerdì 14 maggio. All'argentina non è andata giù la decisione ...FAMOSI 2021/ Eliminato e diretta oggi 17 maggio: Cerioli contro Persia Quel giorno Enrico perse il papà Natale, la mamma Irma, incinta di 4 mesi, le sorelline Luciana e Alice, nonni, zii e ...Malore per Valentina Persia all’Isola dei famosi 2021. La naufraga è svenuta mentre stava cercando di pescare. Una piccola folla di naufraghi le si è radunata intorno per cerc ...Isola dei Famosi sempre più infiammata. Scoppia una brutta lite tra Andrea Cerioli e Valentina Persia. Nello specifico Andrea Cerioli se l'è presa con la Per ...