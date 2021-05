“Isola dei famosi”, Isolde Kostner nuova leader: campionessa anche nelle prove resistenza (Di lunedì 17 maggio 2021) nelle vene di Isolde Kostner scorre il sangue della vera campionessa. Durante la puntata di venerdì sera dell’”Isola dei famosi” si è meritata il titolo di leader battendo Ignazio Moser nella prova dell’acqua alla gola. La sfida era ad altissima tensione, ma è stata la sportiva a vincere e conquistare i poteri speciali (togliere l’immunità al leader sconfitto e mandarlo direttamente al televoto). I due sfidanti sono rimasti in apnea per il maggior tempo possibile al riempisti continuo della vasca in cui erano posizionati. L’adrenalina era alle stelle, ma alla fine è stata Isolde a dimostrarsi campionessa anche nelle prove di resistenza. La ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 17 maggio 2021)vene discorre il sangue della vera. Durante la puntata di venerdì sera dell’”dei” si è meritata il titolo dibattendo Ignazio Moser nella prova dell’acqua alla gola. La sfida era ad altissima tensione, ma è stata la sportiva a vincere e conquistare i poteri speciali (togliere l’immunità alsconfitto e mandarlo direttamente al televoto). I due sfidanti sono rimasti in apnea per il maggior tempo possibile al riempisti continuo della vasca in cui erano posizionati. L’adrenalina era alle stelle, ma alla fine è stataa dimostrarsidi. La ...

