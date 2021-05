ISOLA DEI FAMOSI | I NAUFRAGHI ALLA CONQUISTA DELL’IMMUNITÀ ISOLDE KOSTNER IMBATTUTA?

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lunedì 17 maggio, in prima serata su Canale 5, diciottesimo appuntamento con “L’dei”. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.Questa sera idell’lotteranno per il bene più prezioso: l’immunità. Il fil rouge sarà, infatti, ladella possibilità di essere immuni che passerà attraverso diversi confronti e sfide. Anche il popolo dei social potrà prendere parte al gioco e assegnare il preziosissimo riconoscimento a uno dei concorrenti.Continuano i “super poteri” della super leader: anche staserasi troverà a dover prendere decisioni cruciali per i. Riusciranno i suoi compagni d’avventura a strapparle ...