Isola dei Famosi, Giulia Salemi critica il regolamento: "Cosa fate votare se chi arriva ultimo al televoto non esce?"

Giulia Salemi critica il regolamento de L'Isola dei Famosi 2021 Anche venerdì sera è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi 15 e Giulia Salemi l'ha seguita per sostenere la madre Fariba Tehrani. Chi conosce l'ex gieffina sa perfettamente che spesso è logorroica e dice tutto quello che pensa. Durate la serata L'articolo proviene da KontroKultura.

