Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi si scagliano contro la produzione: "Non si è mai visto che..." (Di lunedì 17 maggio 2021) Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non sembrano aver gradito le ultime dinamiche de L'Isola dei Famosi e lanciano stilettate alla produzione del reality show condotto da Ilary Blasi. Leggi su comingsoon (Di lunedì 17 maggio 2021)non sembrano aver gradito le ultime dinamiche de L'deie lanciano stilettate alladel reality show condotto da Ilary Blasi.

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - verogossipnews : E anche se Babbo Natale non esiste stasera torna L'ISOLA DEI FAMOSI #isoladeifamosi #ilaryblasi #giuliasalemi… -