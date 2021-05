Isola dei Famosi | anticipazioni 17 maggio | tre naufraghi a rischio eliminazione

(Di lunedì 17 maggio 2021) Questa sera, lunedì 172021, vedremo una nuova puntata dell’dei, ricchissima di emozioni e colpi di scena. In studio a commentare la puntata al fianco della conduttrice Ilary Blasi, sono presenti anche gli opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.dei17: anche il pubblico potrà votare Ledella nuova puntata che vedremo in onda questa sera lunedì 172021, rivelano che isi ritroveranno a dover lottare per il bene più prezioso: ossia l’immunità. Il filo rosso, sarà, proprio la conquista della possibilità di essere immuni la quale passerà tramite dei confronti e delle sfide. Anche il pubblico tramite social potrà ...

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato oggi 17 maggio: Moser, Ciufoli e Cerioli a rischio - salvatrash1 : 'LA SIGNORINA MESSAGGERA DEI MIEI STIVALI' ANGELA È ESPLOSA FINALMENTE LA GIUGULARE #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... in onda alle 21.25 su Rai 1 Report (inchieste giornalistiche), in onda alle 21.20 su Rai 3 Quarta Repubblica (talk show, politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 L'Famosi (...Riparte la nuova settimana e torna anche l'appuntamento del lunedì con l'Famosi 2021 ed il nuovo eliminato . Questa volta la nomination è tutta al maschile e vede a rischio tre nomi forti: il veterano Roberto Ciufoli sfida i due giovani dell', ovvero Andrea ...La programmazione televisiva di lunedì 17 maggio 2021 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Dal finale di stagione della fiction Rai Chiamami ancora amore, con protag ...Sono oltre 7 mila le persone residenti o stabilmente domiciliate nell’isola di La Maddalena che nelle giornate di venerdì 14, 15 e 16 maggio saranno convocate per sottoporsi alla somministrazione del ...