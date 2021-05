Isola dei famosi | Angela Melillo su Miryea Stabile | “Non ragioni di testa tua”

Advertising

oss_romano : #17maggio Sull’isola dei migranti dove si combatte il virus dell’indifferenza. Diario da #Lampedusa: Dal nostro inv… - IsolaDeiFamosi : Ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Liberi di sognare ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : È appena cominciata una nuova puntata dell'Isola dei Famosi! ?? 'SI SALVI CHI PUÓ' #Isola - _catalessia : Intervento di Brändo e Akash uno dietro l'altro e l'Isola dei Famosi goes Scemo & più scemo #isola - NonCommentoNien : Andrea che in un colpo solo asfalta Brando Giorgi, Isolde Kostner, Akash Kumar e tutta l'isola dei famosi. Non ce l… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Oggi siamo circondati da inferni : quello che accade a Gaza, il numerofemminicidi, l'omofobia, ... Nello spettacolo , la regia è di Angelo Generali, ci sarà anche la musica: "L'che non c'è" ...FAMOSI 2021, LA DIRETTA DEL 17 MAGGIO SU LEGGO. IT 22.52 Clip sul litigio tra Miryea e Angela Melillo 22.45 Fariba dice che non è stata lei a svelare segreto 'Loro lo sapevano, qualcun ...Akash Kumar non è durato molto all'Isola dei Famosi ma ancora oggi fa parlare di sé. E stasera ha subito stupito il pubblico: il siparietto con Ilary Blasi ...Diciottesima puntata per l’Isola dei Famosi 2021 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che ...