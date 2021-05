Isola dei Famosi 2021, eliminato: Andrea Cerioli, Ciufoli o Ignazio Moser? Cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 17 maggio 2021) Riparte la nuova settimana e torna anche l’appuntamento del lunedì con l’Isola dei Famosi 2021 ed il nuovo eliminato. Questa volta la nomination è tutta al maschile e vede a rischio tre nomi forti: il veterano Roberto Ciufoli sfida i due giovani dell’Isola, ovvero Andrea Cerioli e l’ultimo arrivato Ignazio Moser. Chi avrà la peggio?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 maggio 2021) Riparte la nuova settimana e torna anche l’appuntamento del lunedì con l’deied il nuovo. Questa volta la nomination è tutta al maschile e vede a rischio tre nomi forti: il veterano Robertosfida i due giovani dell’, ovveroe l’ultimo arrivato. Chi avrà la peggio?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - infoitcultura : brusco calo per Isola dei Famosi. Conti stabile - sheisale4 : stavo pensando che gli inviati dell’isola si fanno una bella vacanza per tipo due mesi, il tempo del programma, cio… -