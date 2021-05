Isola 15, le anticipazioni della diciottesima puntata: sarà il pubblico ad assegnare un’immunità (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa sera andrà in onda la diciottesima puntata dell’Isola 15. Al timone come sempre ci sarà Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti di quest’edizione: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. I naufraghi, durante l’appuntamento di oggi, faranno di tutto per ottenere l’immunità. Ci saranno infatti una serie di sfide e scontri che verranno affrontati proprio per aggiudicarsi questa bramatissima posizione di privilegio. Verrà coinvolto anche il popolo del web che avrà la possibilità di assegnare ad un concorrente un importante riconoscimento. La super leader Isolde Kostner anche questa sera sarà chiamata a prendere delle decisioni fondamentali. La sportiva si sta distinguendo tra un prova e l’altra per la sua grandissima forza fisica e mentale. Questa sera si riconfermerà ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa sera andrà in onda ladell’15. Al timone come sempre ciIlary Blasi affiancata dagli opinionisti di quest’edizione: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. I naufraghi, durante l’appuntamento di oggi, faranno di tutto per ottenere l’immunità. Ci saranno infatti una serie di sfide e scontri che verranno affrontati proprio per aggiudicarsi questa bramatissima posizione di privilegio. Verrà coinvolto anche il popolo del web che avrà la possibilità diad un concorrente un importante riconoscimento. La super leader Isolde Kostner anche questa serachiamata a prendere delle decisioni fondamentali. La sportiva si sta distinguendo tra un prova e l’altra per la sua grandissima forza fisica e mentale. Questa sera si riconfermerà ...

