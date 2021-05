Isabella d’Este | chi era la donna più potente del Rinascimento italiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021)nasce oggi, 17 Maggio nel 1474 a Ferrara. É stata una delle donne più autorevoli e potenti dele del mondo culturaledel suo tempo. Fu reggente del marchesato di Mantova durante l’assenza del marito, Francesco II Gonzaga con cui ebbe 7 figli. Per questo la celebriamo oggi, nel giorno del suo compleanno., è stata una vera e propria mecenate delle arti, nonché capofila della moda, e il suo innovativo stile di vestire viene copiato dalle nobildonne in tutta Italia e non solo. Si dedica alla propria vita circondandosi dei maggiori artisti del suo tempo, dialogando con essi alla pari, anche su un piano estetico e teorico. Unicanelconcepisce per sé uno studiolo nella Torretta di San ...