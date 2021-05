Investimenti ESG, per Banche centrali maggior ostacolo è mancata inclusione nel mandato (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Il maggior ostacolo per le Banche centrali nel fare Investimenti ESG – ovvero che prendano in considerazione le performance anche in ambito ambientale, sociale e di governance – è la mancanza di compatibilità con i loro mandati. È quanto emerge dal Reserve Management Trends 2021 di HSBC, uno studio condotto con sondaggi a funzionari di 57 Banche centrali, le quali gestiscono asset per 3,8 trilioni di dollari. La mancata inclusione degli obiettivi ESG nei mandati è citata come un problema dal 64% degli intervistati, seguita dalla preoccupazione per i rendimenti e la liquidità (57%), la mancanza o il costo per acquisire i dati (38%), la mancanza di criteri chiave per valutarli (38%) e la mancanza di coerenza ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Ilper lenel fareESG – ovvero che prendano in considerazione le performance anche in ambito ambientale, sociale e di governance – è la mancanza di compatibilità con i loro mandati. È quanto emerge dal Reserve Management Trends 2021 di HSBC, uno studio condotto con sondaggi a funzionari di 57, le quali gestiscono asset per 3,8 trilioni di dollari. Ladegli obiettivi ESG nei mandati è citata come un problema dal 64% degli intervistati, seguita dalla preoccupazione per i rendimenti e la liquidità (57%), la mancanza o il costo per acquisire i dati (38%), la mancanza di criteri chiave per valutarli (38%) e la mancanza di coerenza ...

