Intesa Sanpaolo presenta la nuova carta di credito "Exclusive" (Di lunedì 17 maggio 2021) Intesa Sanpaolo entra nel settore delle carte di credito per il segmento "premium" con Exclusive, emessa sul circuito Mastercard e da oggi disponibile su richiesta in tutte le filiali del Gruppo e online. La nuova carta rappresenta una proposta distintiva, pensata per valorizzare la relazione con una clientela intraprendente e dinamica, con elevata capacità di spesa o di reddito, che destina volentieri tempo e disponibilità economiche a viaggi, cultura, benessere, salute, ed esige pertanto soluzioni efficaci e di prestigio, capaci di assecondarne in tempo reale desideri e bisogni. Realizzata in metallo bianco, Exclusive viene consegnata al titolare in un cofanetto che offre subito una percezione di unicità, grazie al design raffinato e alla cartolina ...

