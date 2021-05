Intertrigine: Dermatosi Infiammatoria Da Sfregamento. Cause E Rimedi. (Di lunedì 17 maggio 2021) Cos’è l’Intertrigine e come si gestisce? Fondamentale risulta l’intervento dell’Infermiere specialista o esperto in Wound Care. L’Intertrigine deriva dal latino intertrigo (inter=tra, terere=sfregare, trigo=sfregato). Si tratta infatti di una vera e propria Dermatosi da infiammazione molto comune e diffusa, che si verifica nelle aree di maggior Sfregamento. Visivamente l’Intertrigine si presenta sotto forma di eritema, generalmente con una forma speculare tra le pliche cutanee (Mistiaen et al. 2010) tuttavia spesso, la forma iniziale si caratterizza per l’assenza di eritema e la sola presenza di sintomi quali prurito, bruciore, dolore e sensazione di “puntura di spillo”. La cute danneggiata può anche presentare un cattivo odore ed avere secrezioni abbondanti, presentare ragadi e fissurazioni anche ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Cos’è l’e come si gestisce? Fondamentale risulta l’intervento dell’Infermiere specialista o esperto in Wound Care. L’deriva dal latino intertrigo (inter=tra, terere=sfregare, trigo=sfregato). Si tratta infatti di una vera e propriada infiammazione molto comune e diffusa, che si verifica nelle aree di maggior. Visivamente l’si presenta sotto forma di eritema, generalmente con una forma speculare tra le pliche cutanee (Mistiaen et al. 2010) tuttavia spesso, la forma iniziale si caratterizza per l’assenza di eritema e la sola presenza di sintomi quali prurito, bruciore, dolore e sensazione di “puntura di spillo”. La cute danneggiata può anche presentare un cattivo odore ed avere secrezioni abbondanti, presentare ragadi e fissurazioni anche ...

