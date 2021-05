Interprete magnifica | passò dai ruoli semplici da fidanzatina d' Italia a essere diretta da Hitchcock | Visconti | Antonioni e Bertolucci

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, e la lunga pausa per l’emergenza sanitaria, arriva al cinema da oggi il documentario di Mimmo Verdesca, dedicato alla grande Alida Valli. Intitolato semplicemente Alida, l’uscita coincide con l’approssimarsi del centenario dell’attrice (che cade il 31 maggio). Alida Valli: vita e carriera guarda le foto Il film racconta per la prima volta la vita straordinaria di Alida Valli – una delle attrici più celebri e amate del cinema e del teatro del 900, vera leggenda e musa di Luchino, Alfred, ...

Advertising

BrindusaB1 : RT @erminiopasquat1: @BrindusaB1 @smarucci461 @migliaccio31 @albertopetro2 @LunaLeso @karmendida @marialves53 @CaterinaCategio @renatoantar… - erminiopasquat1 : @BrindusaB1 @smarucci461 @migliaccio31 @albertopetro2 @LunaLeso @karmendida @marialves53 @CaterinaCategio… - erminiopasquat1 : @smarucci461 @paoloigna1 @albertopetro2 @Rebeka80721106 @ceconomou56 @Dominiquepucini @BaroneZaza70… -

Ultime Notizie dalla rete : Interprete magnifica

Adnkronos

... al cinema dal 13 maggio ) la suacarriera che nel 2005, con il ruolo di Kitty Bennett ... ed è stata proprio lei a volere Emerald Fennell alla regia dopo averla apprezzata comedi ...... che esibisce immagini cosmiche dalle tinte fantasy, accompagnate dallacolonna sonora di ... di cui Black fu). Una tattica che è poi stata ripresa, in modo più originale (tramite ...In una clip promozionale del Turismo svizzero, il campione di tennis cerca di convincere l'attore a girare in Svizzera. Ma il Paese elvetico è troppo tranquillo ...