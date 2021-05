Internazionali d’Italia 2021: la settimana indimenticabile di Lorenzo Sonego e la conferma del tennis italiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Quattro Masters 1000 giocati e quattro tennisti italiani che hanno raggiunto almeno i quarti di finale. Un momento magico per il nostro tennis, che al Foro Italico ha vissuto la favola di Lorenzo Sonego. Il piemontese ha emozionato ed esaltato il pubblico degli Internazionali d’Italia con una cavalcata fantastica, che si è interrotta solamente in semifinale contro Novak Djokovic. Davvero un cammino eccezionale quello del nativo di Torino, capace di battere Dominic Thiem ed Andrey Rublev dopo due clamorose battaglie e di mettere paura anche al numero uno del mondo. E’ stato certamene il torneo più bello della carriera per Sonego, ma anche quello della conferma e della consapevolezza di essere un giocatore importante, soprattutto sulla terra ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Quattro Masters 1000 giocati e quattroti italiani che hanno raggiunto almeno i quarti di finale. Un momento magico per il nostro, che al Foro Italico ha vissuto la favola di. Il piemontese ha emozionato ed esaltato il pubblico deglicon una cavalcata fantastica, che si è interrotta solamente in semifinale contro Novak Djokovic. Davvero un cammino eccezionale quello del nativo di Torino, capace di battere Dominic Thiem ed Andrey Rublev dopo due clamorose battaglie e di mettere paura anche al numero uno del mondo. E’ stato certamene il torneo più bello della carriera per, ma anche quello dellae della consapevolezza di essere un giocatore importante, soprattutto sulla terra ...

