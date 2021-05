Inter, entro venerdì il prestito per risanare il bilancio: tutti i dettagli (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa sarà la settimana giusta per l’immissione di 200 milioni nelle casse dell’Inter: entro venerdì arriverà il prestito Si entra nella settimana decisiva per il futuro societario dell’Inter. Secondo Il Corriere dello Sport è in dirittura d’arrivo l’operazione prestito che farà arrivare 200 milioni di euro dei 250-270 destinati a Great Horizon, la holding lussemburghese di Suning. La volata tra Bain Capital e Oaktree, però, non ha ancora un vincitore. In gioco ci sono una serie di clausola che vincoleranno l’Inter al fondo che farà arrivare il prestito. Oaktree, per esempio, punta a mettere in piedi un’operazione più complicata che non si riduce al semplice prestito. L’idea sarebbe quella di rilevare una quota di minoranza – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa sarà la settimana giusta per l’immissione di 200 milioni nelle casse dell’arriverà ilSi entra nella settimana decisiva per il futuro societario dell’. Secondo Il Corriere dello Sport è in dirittura d’arrivo l’operazioneche farà arrivare 200 milioni di euro dei 250-270 destinati a Great Horizon, la holding lussemburghese di Suning. La volata tra Bain Capital e Oaktree, però, non ha ancora un vincitore. In gioco ci sono una serie di clausola che vincoleranno l’al fondo che farà arrivare il. Oaktree, per esempio, punta a mettere in piedi un’operazione più complicata che non si riduce al semplice. L’idea sarebbe quella di rilevare una quota di minoranza – ...

