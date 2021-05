Integratori alimentari... con Viagra, scatta il richiamo del ministero: ecco i due prodotti pericolosi (Di lunedì 17 maggio 2021) Si muove il ministero dell Salute, che ha pubblicato un avviso di sicurezza che riguarda due Integratori alimentari, all'interno dei quali si trova una sostanza proibita. I prodotti interessati dall'allarme del dicastero sono ForzaPiù formula extra forte e Potenza Max ginseng complex. Nel dettaglio, nei due prodotti segnalati dalla Sanità, è presente il sildenafil, principio attivo del Viagra, sostanza che ovviamente non può essere presente in simili composti e per la quale è necessaria prescrizione medica. Per la precisione, gli Integratori alimentari in questioni sono quelli venduti in confezioni da quattro capsule ciascuna e hanno i seguenti numeri di lotto e termine minimo di conservazione (Tmc). Di seguito, così come riportati dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Si muove ildell Salute, che ha pubblicato un avviso di sicurezza che riguarda due, all'interno dei quali si trova una sostanza proibita. Iinteressati dall'allarme del dicastero sono ForzaPiù formula extra forte e Potenza Max ginseng complex. Nel dettaglio, nei duesegnalati dalla Sanità, è presente il sildenafil, principio attivo del, sostanza che ovviamente non può essere presente in simili composti e per la quale è necessaria prescrizione medica. Per la precisione, gliin questioni sono quelli venduti in confezioni da quattro capsule ciascuna e hanno i seguenti numeri di lotto e termine minimo di conservazione (Tmc). Di seguito, così come riportati dal ...

Advertising

zazoomblog : Integratori alimentari... con Viagra scatta il richiamo del ministero: ecco i due prodotti pericolosi -… - luigi_cammi : Avviso di sicurezza per Sildenafil in integratori alimentari - #meetingsalute #meeting20 Meeting Salute Data di p… - alert_corona : Avviso di sicurezza per Sildenafil in integratori alimentari - SabattiniAndrea : RT @alto_adige: L'allarme dell'Agenzia per l'ambiente: 'Integratori alimentari, diffidate degli acquisti online'. Sventata una frode intern… - alto_adige : L'allarme dell'Agenzia per l'ambiente: 'Integratori alimentari, diffidate degli acquisti online'. Sventata una frod… -