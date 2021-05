Advertising

TV7Benevento : Inflazione: Palermo, ad aprile variazione congiunturale dello 0,4 per cento... -

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione Palermo

Il Tempo

...(o qualcosa di più) sulle obbligazioni in tensione di fronte allo scontato aumento dell'. ... Dopo una trattativa che va avanti da mesi, l'istituto guidato da Fabrizioha trovato la ......8 17 Venezia 187 0,7 18 Torino 182 0,7 19 Reggio Calabria 177 0,9 19 Messina 177 0,9 21169 ...di spesa aggiuntiva annua N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media (in euro)...Palermo, 17 mag. (Adnkronos) – A Palermo l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) nel mese di aprile ha fatto registrare una variazione congiunturale pari a +0,4% (+0,3 ...