Inflazione e materie prime schizzano L' Ue continua con il protezionismo

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 maggio 2021) Rame, zinco, nichel, acciaio, petrolio pervadono la nostra vita quotidiani. I prezzi dellesono saliti anche del 50%. La Commissione ha imposto quote di salvaguardia all'importazione di ventisei categorie di prodotti siderurgici. I dazi potevano andare bene in uno scenario in cui Usa e Cina consumavano meno ed esportavano una gran quantità di materiale in Europa, ma oggi sono deleteri a causa del restringimento dell'offerta. Eppure Bruxelles va verso la conferma delle misure protezionistiche, nonostante il cambio di scenario. Un problema soprattutto per l'Italia. Rame, zinco, nichel, acciaio, petrolio. Non c'è aspetto della vita contemporanea che non sia toccato da questi minerali. Ogni oggetto quotidiano e gli oggetti che servono per fabbricarlo dipendono dalle. E in un anno queste sono ...