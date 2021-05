“Indottrinamento LGBT!” | Pillon prova a fare pubblicità negativa a Sky E finisce male | malissimo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ore 8.09, zona Milano Rogoredo. A distanza si percepiscono le lacrime di dolore dagli uffici in lutto. Sono quelli di Sky, dopo che il senatore della Lega Simoneha annunciato ai suoi seguaci social la sua decisione di disdire l’abbonamento alla televisione satellitare dopo una lunga fedeltà durata quasi 15 anni. Un matrimonio che si conclude con un divorzio non consensuale. La colpa: “l’LGBT”. Ma l’effetto del post Facebook del parlamentare del Carroccio va completamente nella direzione opposta.disdice il suo abbonamento a Sky, ma convince le persone ad abbonarsi La breve storia triste del lunedì arriva direttamente dalla bacheca social del senatore della Lega. La pubblicazione di quell’immagine di lui sorridente con in mano in libro e, sullo sfondo, appare una televisione appesa a una parete in cui si ...

