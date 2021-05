India: lanciato 2 - DG, farmaco 'indigeno' per curare Covid 19 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ministro alla Difesa Indiano Rajnath Singh e quello alla Salute Harsh Vardhan hanno lanciato oggi a Delhi il primo lotto di 10mila dosi del 2 - DG, farmaco per trattare il Covid - 19 interamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ministro alla Difesano Rajnath Singh e quello alla Salute Harsh Vardhan hannooggi a Delhi il primo lotto di 10mila dosi del 2 - DG,per trattare il- 19 interamente ...

India: lanciato 2 - DG, farmaco 'indigeno' per curare Covid 19 ...indiano Rajnath Singh e quello alla Salute Harsh Vardhan hanno lanciato oggi a Delhi il primo lotto di 10mila dosi del 2 - DG, farmaco per trattare il Covid - 19 interamente messo a punto in India.

Covid India, oggi sotto 300mila casi: dati 'record' da 21 aprile Perché dall'India la gente si muove e con un volo può andare in qualsiasi altro Paese del mondo e ... E' il monito lanciato da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e ...

India: lanciato 2-DG, farmaco 'indigeno' per curare Covid 19 - Asia ANSA Nuova Europa India: lanciato 2-DG, farmaco 'indigeno' per curare Covid 19 Il ministro alla Difesa indiano Rajnath Singh e quello alla Salute Harsh Vardhan hanno lanciato oggi a Delhi il primo lotto di 10mila dosi del 2-DG, farmaco per trattare il Covid-19 interamente messo

Amazon raddoppia (in India): non solo Prime Video, c'è anche miniTV. Ed è gratis Amazon miniTV è il nuovo servizio di video in streaming lanciato dalla piattaforma di e-commerce sul mercato indiano. Sarà almeno per il momento limitato al sub-continente asiatico, dove è tra l'altro ...

