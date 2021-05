INDIA: I MEDICI DISOBBEDISCONO ALLE AUTORITÀ, FORNENDO CURE PRIMA DELLA VACCINAZIONE PER PREVENIRE ULTERIORI VITTIME (Di lunedì 17 maggio 2021) I MEDICI in INDIA suggeriscono di assumere farmaci per fluidificare il sangue PRIMA e dopo la VACCINAZIONE poiché ritengono che i vaccini Covid-19 siano la causa di un numero spropositato di infarti e trombosi. In una lettera, il dottor CMK Reddy, presidente DELLA Tamilnadu Medical Practitioners ‘Association, ha invitato i suoi colleghi MEDICI a “prendere proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Iinsuggeriscono di assumere farmaci per fluidificare il sanguee dopo lapoiché ritengono che i vaccini Covid-19 siano la causa di un numero spropositato di infarti e trombosi. In una lettera, il dottor CMK Reddy, presidenteTamilnadu Medical Practitioners ‘Association, ha invitato i suoi colleghia “prendere proviene da Database Italia.

Advertising

MicheleN967 : @FartFromAmerika Aspetto i grandi medici del Twitter parlare dell'India ora. Tipo @DottAngeloC. Immagino che l'Indi… - GazzettaDelSud : #INDIA | 'Contro il Covid' si cospargono di sterco di vacca. I medici: pratiche basate su credenze. #indiacovid - polveredystelle : RT @ImolaOggi: I medici in India mettono in guardia contro la pratica dell'uso di sterco di vacca nella convinzione che scongiurerà COVID-1… - RZipMD : @giulianol @GiacomoGorini lei continua a non capire. Fidatevi della medicina e dei medici! le cure domiciliari non… - LanataSilvio : @MarcoBo11822156 @Cleopatra2020a @maccio_mirko @Hieronymusboscy @matteorenzi Veramente nessuno può sapere quanti si… -