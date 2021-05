Incidente stradale in provincia di Livorno: è morto Andrea Mari, fantino del Palio di Siena (Di lunedì 17 maggio 2021) Andrea Mari (detto Brio) è morto in un Incidente stradale in provincia di Livorno. Era uno dei fantini più conosciuti del Palio di Siena. BOLGHERI (Livorno) – Andrea Mari (detto Brio) è morto in un Incidente stradale in provincia di Livorno. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 17 maggio a Bolgheri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il fantino del Palio di Siena era da solo in auto quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto andando a infilarsi tra due cipressi. I soccorsi non hanno ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021)(detto Brio) èin unindi. Era uno dei fantini più conosciuti deldi. BOLGHERI () –(detto Brio) èin unindi. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 17 maggio a Bolgheri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ildeldiera da solo in auto quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto andando a infilarsi tra due cipressi. I soccorsi non hanno ...

