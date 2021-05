In un anno il brand Napoli ha perso il 26% del suo valore (Di lunedì 17 maggio 2021) Il marchio Napoli vale 139 milioni di euro. Ma l’anno scorso valeva il 26% in più. E non è un caso unico, anzi. Il brand del Napoli viene trascinato giù dalla Serie A, che perde valore nel complesso. Un processo con una tendenza netta. La stima è di brand Finance, che ha pubblicato il report 2021. Il Real Madrid è il club che vale di più, dal punto di vista dell’appeal commerciale, seguito dal Barcellona e Manchester United. Non c’è nessuna squadra italiana tra le prime dieci società calcistiche. Il Napoli – che perde tre posti in questa sorta di classifica – ha ora un valore d’impresa stimato di 423 milioni di euro. La Juventus, alla quale brand Finance assegna un valore di 565 milioni (in calo di oltre il 16% ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Il marchiovale 139 milioni di euro. Ma l’scorso valeva il 26% in più. E non è un caso unico, anzi. Ildelviene trascinato giù dalla Serie A, che perdenel complesso. Un processo con una tendenza netta. La stima è diFinance, che ha pubblicato il report 2021. Il Real Madrid è il club che vale di più, dal punto di vista dell’appeal commerciale, seguito dal Barcellona e Manchester United. Non c’è nessuna squadra italiana tra le prime dieci società calcistiche. Il– che perde tre posti in questa sorta di classifica – ha ora und’impresa stimato di 423 milioni di euro. La Juventus, alla qualeFinance assegna undi 565 milioni (in calo di oltre il 16% ...

