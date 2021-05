In Liguria una proposta di legge a ‘tutela della salute della donna’, ma il vero obiettivo è un altro (Di lunedì 17 maggio 2021) Tre pasdaran liguri di Fratelli d’Italia, eredi orgogliosi del fascismo, il 6 maggio del 2021 hanno protocollato la proposta di legge n. 71 dal titolo “Norme per la tutela della salute della donna e del concepito”. In genere quando si presenta una proposta di legge “a tutela”, il primo interesse dei proponenti è l’indicazione della copertura finanziaria con l’elenco delle fonti economiche. In questa proposta di legge, invece, si legge una aberrante contraddizione, di cui gli stessi estensori, Stefano Balleari, Sauro Manucci e veronica Russo (due uomini e una donna) letteralmente “se ne fregano”. Infatti, nella relazione preambolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Tre pasdaran liguri di Fratelli d’Italia, eredi orgogliosi del fascismo, il 6 maggio del 2021 hanno protocollato ladin. 71 dal titolo “Norme per la tuteladonna e del concepito”. In genere quando si presenta unadi“a tutela”, il primo interesse dei proponenti è l’indicazionecopertura finanziaria con l’elenco delle fonti economiche. In questadi, invece, siuna aberrante contraddizione, di cui gli stessi estensori, Stefano Balleari, Sauro Manucci enica Russo (due uomini e una donna) letteralmente “se ne fregano”. Infatti, nella relazione preambolo ...

Advertising

ValeriaValente_ : In Liguria FDI propone una legge per istituire negli ospedali sportelli gestiti da associazioni antiabortiste. Ch… - ale_dibattista : Ecco il momento esatto del crollo del ponte della darsena di Pagliari a La Spezia, in Liguria. Grazie a Dio nessun… - Agenzia_Ansa : Ha ceduto improvvisamente il ponte levatoio della darsena di Pagliari, a La Spezia. Durante una manovra di chiusura… - ilfattoblog : In Liguria una proposta di legge a ‘tutela della salute della donna’, ma il vero obiettivo è un altro [LEGGI] - ERamaiola : RT @ValeriaValente_: In Liguria FDI propone una legge per istituire negli ospedali sportelli gestiti da associazioni antiabortiste. Chiar… -