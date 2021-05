In gravi condizioni bambino investito da furgone mentre era in bici a San Costantino Calabro (Vibo) (Di lunedì 17 maggio 2021) Un bambino di 9 anni ricoverato in gravi condizioni nell ospedale di Catanzaro dopo essere stato investito, mentre era in bicicletta, a San Costantino Calabro (Vibo Valentia) . Il bambino avrebbe ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 17 maggio 2021) Undi 9 anni ricoverato innell ospedale di Catanzaro dopo essere statoera incletta, a SanValentia) . Ilavrebbe ...

Advertising

LiveSicilia : Donna ricoverata in gravi condizioni: in manette il convivente - francobus100 : Choc in un'abitazione, giovane di 18 anni precipita da 8 metri d'altezza. E' in gravi condizioni all'ospedale di To… - Ettore572 : RT @GDS_it: Donna di #Caccamo in gravi condizioni, arrestato il convivente: l'ha massacrata di botte - GDS_it : Donna di #Caccamo in gravi condizioni, arrestato il convivente: l'ha massacrata di botte - ilSicilia : #Cronaca #arresto Caccamo, donna ricoverata in gravi condizioni: arrestato convivente -