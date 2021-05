In Cile vincono gli indipendentisti e la sinistra nel voto sulla Costituente: sarà riscritta la Carta di Pinochet (Di lunedì 17 maggio 2021) In Cile si è svolto il voto sulla Costituente e questa volta gli indipendentisti sono riusciti ad ottenere la maggioranze dei 155 seggi dell'Assemblea Costituente. Gli eletti saranno ora chiamati a ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 maggio 2021) Insi è svolto ile questa volta glisono riusciti ad ottenere la maggioranze dei 155 seggi dell'Assemblea. Gli eletti saranno ora chiamati a ...

