In arrivo il vaccino tedesco Curevac, a mRna come Pfizer e Moderna - Ecco come funziona (Di lunedì 17 maggio 2021) A fine maggio in Italia il vaccino tedesco Curevac, a mRna come Pfizer e Moderna: «Siamo a buon punto, per non dire ottimo. Pensiamo da qui a un mese, a fine maggio, di vederlo registrato in Europa e... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 maggio 2021) A fine maggio in Italia il, a: «Siamo a buon punto, per non dire ottimo. Pensiamo da qui a un mese, a fine maggio, di vederlo registrato in Europa e...

Advertising

giammariofiori : RT @Cri_Giordano: Vaccino dal medico di base, arrivo in anticipo, infermiera libera, breve scambio col medico, vaccino fatto. Attendo 15 mi… - dumplinghj : @gleescovers giuro appena mi vaccino arrivo - ClaraCassuto2 : RT @ClaraCassuto2: Bene sapra' anche dove se le puo' mettere...Figliuolo assicura che ci sono 20 milioni di dosi di vaccino in arrivo a giu… - ClaraCassuto2 : Bene sapra' anche dove se le puo' mettere...Figliuolo assicura che ci sono 20 milioni di dosi di vaccino in arrivo… - valy_s : RT @ParcodiGiacomo: @valy_s @Cartabellotta Per non parlare dell'atteggiamento riguardo l'arrivo dei vaccini. Ne avevo scritto già il 27 dic… -