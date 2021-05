In arrivo il nuovo medical drama Good Sam con Sophia Bush e una star di Harry Potter: trama e cast (Di lunedì 17 maggio 2021) Si intitola Good Sam il nuovo medical drama di CBS in arrivo nella prossima stagione televisiva: protagonista un volto noto della tv e dell’attivismo democratico come Sophia Bush, l’ex Brooke Davis di One Tree Hill ed Erin Lindsay di Chicago PD. Al suo fianco nel cast, tra gli altri, Jason Isaacs, Skye P.Marshall e Edwin Hodge. Scritto da Katie Wech, che ne è anche showrunner, Good Sam è prodotto dalla Wech insieme a Jennie Snyder Urman, Joanna Klein, Tamra Davis, con quest’ultima anche nei panni di regista del primo episodio. La sinossi di Good Sam è un esempio di medical drama dai toni leggeri. Una donna chirurgo, talentuosa ma sottovalutata, assume la leadership in ospedale ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Si intitolaSam ildi CBS innella prossima stagione televisiva: protagonista un volto noto della tv e dell’attivismo democratico come, l’ex Brooke Davis di One Tree Hill ed Erin Lindsay di Chicago PD. Al suo fianco nel, tra gli altri, Jason Isaacs, Skye P.Marshall e Edwin Hodge. Scritto da Katie Wech, che ne è anche showrunner,Sam è prodotto dalla Wech insieme a Jennie Snyder Urman, Joanna Klein, Tamra Davis, con quest’ultima anche nei panni di regista del primo episodio. La sinossi diSam è un esempio didai toni leggeri. Una donna chirurgo, talentuosa ma sottovalutata, assume la leadership in ospedale ...

