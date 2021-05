Impresa di Gattuso, suicidio di Pioli, Pirlo spera. Tre posti Champions per tre squadre. Il destino in 90 minuti (Di lunedì 17 maggio 2021) Gattuso trionfa. Pioli si suicida. Pirlo spera. A novanta minuti dal fischio finale tre squadre si contendono due posti per la Champions della prossima stagione. Un finale rocambolesco e meraviglioso frutto di una penultima giornata altrettanto emozionante, una giostra di destini incrociati che coinvolge anche il futuro dei tre allenatori: Gattuso, Pioli e Pirlo. Gattuso ha realizzato l’Impresa più importante. Il Napoli è riuscito ad espugnare Firenze nonostante l’enorme pressione psicologica indotta dalla vittoria della Juventus nello scontro diretto contro l’Inter. Il Napoli, che a Firenze perse lo scudetto 2018 in albergo, aveva un solo risultato utile a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)trionfa.si suicida.. A novantadal fischio finale tresi contendono dueper ladella prossima stagione. Un finale rocambolesco e meraviglioso frutto di una penultima giornata altrettanto emozionante, una giostra di destini incrociati che coinvolge anche il futuro dei tre allenatori:ha realizzato l’più importante. Il Napoli è riuscito ad espugnare Firenze nonostante l’enorme pressione psicologica indotta dalla vittoria della Juventus nello scontro diretto contro l’Inter. Il Napoli, che a Firenze perse lo scudetto 2018 in albergo, aveva un solo risultato utile a ...

