Imprenditoria femminile: a Napoli la prima scuola italiana di fotografia newborn in aula (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNasce a Napoli, in piena pandemia, nella seconda metà del 2020, la prima scuola Professionale in fotografia newborn italiana in aula. I primi corsi in presenza sono iniziati a Gennaio 2021. Il mercato della fotografia ritrattistica newborn è pieno di offerte a corsi e workshop online ma la "scuola di fotografia newborn" è la prima scuola in Italia con aule e lezioni in presenza per specializzarsi esclusivamente nel settore della fotografia della ritrattistica newborn, quella dedicata ai piccolissimi entro i loro 20-30 giorni di vita, avendo a disposizione postazioni personali completamente ...

