Impiccato in un garage Lutto choc nello sport italiano | aveva 32 anni

(Di lunedì 17 maggio 2021)nel mondo dello. L’ex centrocampista dell’Avellino trovato morto in undella propria abitazione, nel rione Sant’Anna a Battipaglia, a ridosso di via Baratta. Non appena appresa la tragica notizia, in ricordo di Filippo Viscido, 32tra pochi giorni, il messaggio commosso di Dino Fava Passaro, ex attaccante, che sui social ha condiviso una foto che li ritrae insieme.Lascia la moglie Mina e due figli, Naomi e Domenico. Nulla ha impedito all’ex centrocampista di compiere il gesto estremo. Filippo Viscido è stato trovatoneldella sua abitazione, a Battipaglia. Una vera e propria tragedia che ha sconvolto la famiglia e quanti lo conoscevano. Dopo l’allarme, sul posto sono sopraggiunti gli agenti del commissariato di Battipaglia, agli ordini del ...

Advertising

fanpage : Filippo Viscido lascia la moglie e due figli, una tragedia immane - angiuoniluigi : RT @fanpage: Filippo Viscido lascia la moglie e due figli, una tragedia immane - Toniapatty : RT @fanpage: Filippo Viscido lascia la moglie e due figli, una tragedia immane - gigidimeodirect : RT @Gazzettino: #filippo viscido, l'ex calciatore dell'#avellino trovato impiccato in un garage - SALVATORECOSCIA : RT @fanpage: Filippo Viscido lascia la moglie e due figli, una tragedia immane -

Ultime Notizie dalla rete : Impiccato garage

Tragedia questa sera a Battipaglia. Un calciatore, Filippo Viscido , 33enne battipagliese, ex centrocampista dell'Avellino durante il campionato 2009/2010 è stato trovatoin una ridosso di via Baratta, nel rione Sant'Anna. Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti, che ...Tragedia questa sera a Battipaglia. Un calciatore, Filippo Viscido , 33enne battipagliese, ex centrocampista dell'Avellino durante il campionato 2009/2010 è stato trovatoin una ridosso di via Baratta, nel rione Sant'Anna. Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti, che ...Filippo Viscido, detto Pippo, ex centrocampista dell’Avellino, è stato ritrovato morto in un garage a ridosso di via Baratta, nel rione di Sant’Anna a Battipaglia, in provincia di Salerno. Si trattere ...È stato trovato senza vita, impiccato. L’ipotesi è quella del suicidio. In modo tragico è calato il sipario sulla vita di Filippo Viscido, calciatore 33enne originario di Battipaglia, località in prov ...